孔子學院院長自創《明學》　在美博士學位被指未認證

吉林省繼近日公安廳前副廳長賀電因出版《平安經》備受爭議被免職後，又有一名高官的著作受外界所關注。現任吉林省人大常委兼孔子學院院長、《明學》創辦人弓克的學歷最近備受質疑，網民指弓克的博士學位是由美國普雷斯頓大學（Preston University）所頒授，但該大學所得的學位並無法得到國家教育部留學服務中心認證，質疑為何弓克有資格擔任吉林大學碩士班導師，長春工業大學、吉林省社會主義學院等高等學府的學術職務。

據悉，弓克博士畢業於美國普雷斯頓大學，與美國常春藤名校普林斯頓大學（Princeton University）名字接近。普雷斯頓大學位於美國加州，但據指目前尚未取得加州私立高等教育管理局頒發的開業執照，現階段只能給校友和畢業生提供成績表和學位認證。因此弓克的學位理應不能獲得中美雙方承認。

弓克曾為吉林省廳級官員，儘管他的學歷資格惹來外界爭議，但他早年曾獲多名中央領導人接見，更被前吉林省委書記王儒林尊稱為「弓子」。而且他的著作亦得到中央宣傳部門的認可，更曾獲得「國家社科基金項目」的經費。《人民日報》、《光明日報》、《吉林日報》等官方報刊曾發表其文章100多篇，吉林省官方曾評價弓克是「哲學家、理論家、思想家」，更指他所創立的《明學》結合易學、道學、儒學、墨學、法學、理學「六學」之大成。

公開資料顯示，弓克曾任吉林大學宣傳部長，吉林省委宣傳部副部長，北京市東城區委副書記等職。他現在亦擔任國際易學應用聯合會名譽會長、中華周易協會名譽會長、吉林省周易學會名譽會長、長春市周易學會會長，及吉林省東北亞經濟促進會副會長等公職。