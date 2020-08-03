黑格比料夜間登陸　溫州台州疏散近4500旅客

颱風黑格比預料周一（3日）深夜至周二（4日）凌晨，在福建北部到浙江南部沿海一帶登陸，台州市啟動防颱風二級應急響應；應急管理部發布未來三日全國自然災害綜合風險預警提示，預計周一至周三（5日），全國多地將有強降水和強對流天氣。溫州、台州等地緊急疏散近4500名水上旅客，目前轄區所有沿海客船已經停航。

應急管理部表示，浙江東南部、福建東北部、江蘇南部等地，需防範黑格比帶來持續強降雨，引發中小河流洪水、山洪、地質災害和城鄉內澇風險，呼籲沿海地區需做好船隻回港避風等防颱防浪工作。而東北、華北、黃淮等地短時強降水點多面廣，並伴有雷暴、大風、冰雹，需密切關注防範風雹、洪澇和地質災害風險。另長江、淮河和太湖流域部分河段維持高水位，安徽、江西、湖北等省需加強退水期巡堤查險，妥善安排救災救助工作。

中央氣象台周一繼續發布颱風黃色預警，並預料黑格比且強度將繼續增強、浙江及福建已分別啟動防颱風三級及四級應急響應；國家海洋局福建寧德市海洋預報台同日發布寧德沿海海浪三級警報，預計當地閩東、閩外漁場有4至6米高的巨浪。民政部、應急管理部聯合印發《關於發揮基層群眾性自治組織作用加強城鄉社區防汛救災工作的指導意見》，強調要各部門應提升基層群眾自治組織動員能力，落實應急處置、自救服務，並鼓勵基層群眾性自治組織參與城鄉社區防汛救災工作。

另受黑格比影響，中國鐵路部門決定，臨時停運杭深鐵路（來往杭州及廣東深圳）的台州至蒼南間路段、金溫鐵路（來往金華及溫州）麗水至溫州南的路段。中國鐵路南寧局集團有限公司同日公布，當地來往寧波的動車停運。