台立法院集體貪污案　涉案立委財產擁44塊土地

台灣的立法院跨黨派集體貪污一案，台媒引述台監察院廉政專刊，發現涉案收賄介入台灣SOGO經營權之爭的國民黨立委陳超明，申報財產中竟在苗栗縣竹南鎮擁大批不動產土地，多達44塊；另有債務逾1637萬（新台幣，下同，約438萬港元）。

據監察院財產申報顯示，陳超明在苗栗縣竹南鎮擁有44塊土地，取得時間均超過5年，且大部分都是繼承，僅有一筆為買賣取得，價格案明；而債務部分則申報共兩筆，分別是土地銀行、玉山銀行授信，取得原因為「周轉金」；存款金額為130.8萬元（約35萬港元），股票價值則有10.7萬元（約2.87萬港元）。

另有台媒翻查國民黨立委廖國棟，其財產申報擁7塊不動產土地，值2077萬元（約548萬港元）；存款及債務則分別為296萬元（約78萬港元）和4032萬元（約1063萬港元）。至於民進黨立委、前總統府秘書長蘇嘉全的姪兒蘇震清，其債務高達2億多元（約5300萬港元），惟蘇與其妻子的存款前年為2287萬元（約603萬港元），去年高達7528萬元（約1986萬港元），一年內增幅驚人。