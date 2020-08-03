新冠肺炎：防控不力致疫情擴散　官方強調追究官員責任

新疆近日出現多宗新冠肺炎本土病例，外界擔憂官方防控工作。自治區紀委監委周一（3日）下發《關於進一步嚴明紀律保障打贏疫情防控攻堅戰的通知》，要求全區各級紀檢監察機關，貫徹中央統籌防控和經濟社會發展的重要指示；強調對履行屬地責任、包聯責任不力，將同時追究黨委（黨組）書記及紀委書記（紀檢監察組長）的第一責任人、包聯領導、監督責任。

《通知》指出，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，防控正處關鍵階段，不能掉以輕心、麻痹大意，要求各級紀檢監察部門，要全程監督結各地疫情防控形勢；當中烏魯木齊市要重點圍繞管好社區、隔離點、漏洞、核酸檢測等情況開展監督。而其他地州市需嚴格管控人員流動、嚴格隔離管理、加強流調阻斷病原等，確保各項疫情防控措施落地落細落實。

《通知》強調，各級紀檢監察機關要緊盯疫情防控責任、措施、紀律作風落實情況，並加強監督檢查。對落實不力、失職瀆職造成嚴重後果者，將依規依紀依法嚴肅處理。另提到需突出查處疫情防控中的形式主義、官僚主義問題，對不擔當、不作為，作風漂浮、敷衍塞責者，嚴肅追責問責，並公開通報曝光，以嚴明的紀律保障打贏疫情防控攻堅戰。