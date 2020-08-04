5工讀生偷近9000個口罩　1外籍生稱因家鄉缺貨犯案

台灣台南縣5名口罩廠工讀生監守自盜從公司偷去近9000個醫療用口罩，老闆發現口罩無故減少，便查看閉路電視，及後懷疑有人盜取口罩，於是報警處理。警方周日（2日）清晨在廠外埋伏，正好碰上5人準備偷運口罩到廠外，遂將他們全部逮捕。經查，其中1名疑犯是外籍僑生，審訊時供稱因家鄉疫情嚴重，才與同事合作犯案。警方以盜竊罪起訴5人。

警方指，這家口罩廠目前有接近10條口罩生產線，每日能生產近百萬個口罩，早前曾被政府徵用部分生產線。在軍方支援人員撤走後，廠方為維持產量招募大量工讀生，以2班制繼續生產。經警方調查，5人都是廠方新聘的工讀生，他們晚上輪班時將偷竊的口罩放入回收原料紙箱，之後乘機搬到廠外預先停泊的小貨車上，在下班後開車運走。

除周日檢獲的95包口罩外，警方在5人家中又搜出82包，以每包50片計算共8850片，粗略估計市值達5萬元新台幣（約1.33萬港元）。經訊，5人均供稱口罩是自用的，並未轉賣。當中28歲的羅男是外籍僑生，就讀碩士班一年級，他表示因疫情升溫，家鄉物資缺乏，想寄口罩回家，才鋌而走險。