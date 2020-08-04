台男吸毒後飆車撞死婦人　遭重判有期徒刑8年

台灣彰化縣一名29歲徐姓男子早前吸食毒品後，精神恍惚仍駕車外出，結果駛經埔鹽鄉中山路時，以時速160公里撞上一輛電單車，51歲王姓女司機被撞飛10多米遠，送院搶救後不治。案件近日在彰化地方法院宣判，法官依公共危險致人於死罪，重判徐男有期徒刑8年，全案仍可上訴。

事發於去年12月23日下午5時許，王婦下班騎車回家途中，途經現場等待路燈時，突然被徐男駕駛的私家車高速撞飛。王的電單車事後全毀，黏在徐的私家車上，足見撞擊力道巨大。救援人員到場後，王婦已無生命迹象，獲送院後，醫生發現她出現創傷性腦膜下出血，豬蛛網膜下出血等，經搶救後不治。徐男被捕後曾辯稱吃了安眠藥，精神不振才引發意外，惟經檢測，證實他事前曾服食毒品。

據了解，王女與丈夫育有1子1女，兒子在台北市擔任警察，女兒是護理師，卻因徐男毒駕，讓王婦原本幸福美滿的家庭徹底破碎。法官經審訊後認為，徐男所作所為令死者家屬蒙受喪親之痛，加上徐男明知吸毒後會意識不清，卻在車輛頻繁且限速50公里的道路上，以時速160公里疾駛，罔顧他人生命及財產安全，遂作出上述判決。