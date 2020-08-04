男子英雄救美未獲致謝　24年後上告法庭獲判勝訴

河南開封市44歲男子張杰，24年前從流氓手上營救2名女子，被捅4刀致失血過多休克。張經治療後並無大礙，惟獲救女子事後不知所終，自己亦因案件未破，反被群眾冤枉。直至近日，他重遇其中一名女子後，憤而起訴對方並索償10元（人民幣，下同，約11.3港元），終獲判勝訴。

張杰當日在大廈外阻止調戲女孩的男子，卻被對方持刀捅傷右肩、左下肢，傷口最深有8厘，經11天搶救後保住性命，共支付1195元（約1344港元）。惟張杰癒後小腿經常出現淤血，需定時針灸治療，稍微站久會腿腫，累計醫療費用達2萬多元（約2.26萬港元）。另他多年來均被旁人將其事迹當成自吹自擂，加上當事人不知所終，警方未能緝兇，沒法證明真相，張杰慘遭他人嘲笑，質疑傷口只是「與流氓打架」而留下。

未料，張杰在去年偶然得知其中一名獲救女孩小娜（化名）的下落，找到對方後卻未得到任何答謝，後者冷漠的態度令他決心上告法庭，要求對方說「對不起，謝謝」，後按法院要求，加上「支付補償金10元」。至今年6月， 小娜家屬因小娜罹患精神病已20多年，對當年獲救一事全不知情，至庭上才悉情況，十分感謝張杰並認同法院判決，把補償金轉至張杰帳戶。而張杰亦因此才知道小娜是精神病人，才開了24年的心結。