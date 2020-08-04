越南移工欠賭債遭同鄉綁架逼債　台刑事局逮4疑犯

台灣1名越南移工，上月被其他移工招攬參與賭博，欠下大額賭債，遭賭場的同鄉移工綁架凌辱逼債。台灣的刑事警察局近日接獲駐台北越南經濟文化辦事處官員代表被害人家屬報案，遂組成專案組調查，近日在台中市大里區一民宅救出被害人，並逮捕4名涉案越南人，疑犯均被檢察官向法院聲請羈押獲准。

警方周一（3日）指出，被害人是逃逸移工，因參與同鄉移工所主持越南傳統的「魚蝦蟹骰寶」賭博，而欠下大筆賭債。被害人上月6日在彰化縣和美鎮的工廠遭追債的阮姓主犯逼債，被綁架押走後，透過Facebook恐嚇其越南家屬，索取30萬元（新台幣，下同，約8萬港元）贖金。事後又以複利計算，使原本的債務累計至48萬元（約12.8萬港元）。

警方在上月29日接獲報案後着手偵辦，主犯等人為誤導警方，利用被害人手機告知家屬綁架在山區，同時告知其他移工已逃至到「台北工作」。警員經訪查相關通訊紀錄及多日埋伏，確認疑犯藏匿被害人之處，於上月31日傍晚執行搜索，成功營救出被害人，並在當場扣查借據、安非他命毒品及吸食器1組等。