醉漢乘巴士拒戴口罩　拳打司機判囚3年3個月

廣州一名李姓男子早前在酒後乘搭巴士，惟上車時拒絕按新冠疫情防控要求戴口罩，更捶打出言勸導的王姓司機頭部。案件近日在廣州市從化區人民法院一審宣判，李男犯以危險方法危害公共安全罪，被判處有期徒刑3年3個月。

事發於今年4月21日上午10時，李男酒後坐上從化區的一輛巴士，惟因沒戴好口罩，王男出言勸告戴好口罩。當巴士行駛至人員、車輛密集的七星體育館附近時，李男突然離開座位走到司機位置旁，指王男大罵，並朝其臉上打了兩拳。後者見狀，趕緊煞車並拿起手機報警，惟期間李持續捶打王的頭部，並破口大罵要求下車。

李男見司機拒開車門，遂摘下車窗旁的安全錘，用力敲破車窗試圖逃走；但他見車窗破洞不大，又走到王男身旁，再向其頭部打了幾拳後回到座位。據巴士閉路電視畫面顯示，李男共捶打司機16拳；經鑑定，王男的傷勢構成輕微傷，被李損壞的玻璃價值409元人民幣（約460港元）。

法院經審理認為，被告無視國家法律，在巴士行駛過程中，毆打司機並致其輕微傷，以危險方法危害公共安全，其行為已構成以危險方法危害公共安全罪，遂依照規定作出上述判決。