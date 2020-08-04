祁連山非法採煤14年　私企獲利150億人民幣

青海省祁連山生態環境保護問題備受關注，中央3年前通報後展開生態保衞戰。內地傳媒周二（4日）報道，祁連山生態保護總體取得成效，但該省木里煤田聚乎更礦區的非法開採並未根絕。經查，造成該區生態災難的，為一間名為青海省興青工貿工程集團有限公司（下稱興青公司）的私營企業，14年來盤據該礦區，涉無證非法採煤估計達2500多萬噸，獲利超過百億150億元（人民幣，下同，約169億港元）。

報道指，木里礦區聚乎更煤田緊鄰祁連山自然保護區，是祁連山賦煤帶的資源聚集區。聚乎更煤田由7塊井田組成，其中聚乎更一井田的面積最大、儲量最多，焦煤儲量近4億噸。興青公司集中在此非法開採，以「開膛破肚式」採挖，形成一條闊約1公里、深達300米至500米的溝壑，猶如巨型凹陷採場；開挖出的地下凍土、岩石等，則在礦坑附近堆起4、50米高的渣山，掩埋大片草地。

興青公司2006年後半年開始在聚乎更礦區一井田煤礦開採，至今已非法開採14年。該公司先後加入當地多間煤礦企業，但因「整而不合」，實質是與其全資子公司「興青天峻能源集團有限公司」自行開採煤炭。該省自然資源廳工作人員指，上述兩間公司一直未取得採礦許可證，屬非法盜採。

按照青海省委、省政府部署，木里礦區煤礦自2014年8月起全面停產整頓，修復生態。知情者透露，興青公司自此打着礦區生態治理修復的旗號，繼續實施大規模非法開採，日間修復整理棄渣，夜間照舊採掘、出煤。該公司內部人士透露，每次有領導和執法人員到礦區視察檢查，公司都能事先得知，將礦體用土或綠色蓋土網覆蓋，採煤機械設備全部轉移到渣山整形工地，用礦渣堵死通往採煤區的道路。

聚乎更礦區一井田煤礦勘察報告顯示，其下一層煤層平均厚度17.24米，下二層煤層平均厚度11.41米。按相關規範，露天煤礦煤層厚度超過6米，回採率須達到90%。惟有煤炭開採專家指，興青公司僅採取特厚煤層，薄煤層、地質構造較複雜的煤層基本不採，回採率不足15%，超過6000萬噸煤炭資源被拋棄，相當於年產300萬噸大型礦井的20年產煤量，估值高達360億元（約405億港元）。

曾參與高寒礦區植被恢復項目研究的專家指，木里礦區分布大片凍土及高寒草甸等濕地植被，聚乎更礦區既位於黃河一級支流大通河的源頭所在地，亦是青海湖入湖徑流河重要的發源地。上述開採方式不僅破壞礦區周邊，草場退化和地表荒漠化更導致黃河上游和青海湖區域生態環境惡化。

中科院院士、中科院地質與地球物理研究所研究員張宏福指，大規模無序探礦採礦會令成千上萬年形成的凍土層被剝離，水源涵養功能減弱或消失殆盡，將令地表大面積發生不可逆轉的乾旱化。而興青公司無科學的施工組織設計和規範施工作業，不僅破壞原有的自然生態系統，更導致優質焦煤、可燃冰等不可再生資源遭受毀滅性的破壞，有關部門必須徹查。