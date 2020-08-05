台酒店疑集體食物中毒 46人不適7人送院

台灣宜蘭縣礁溪鄉一間五星級酒店近日發生懷疑集體食物中毒事件，有食客於酒店餐廳進食自助餐後先後肚瀉，據統計至今共46人出現相關症狀，其中7人情況較嚴重需到醫院接受治療。目前涉事餐廳已停止營業。

涉事的礁溪老爺酒店表示，周日（2日）接到通知有客人進食後身體不適，已立即了解是哪個環節出問題，至今仍無法確定原因，已主動將食材送檢，檢驗時間預計兩周。酒店稱，目前是腸病毒高風險期，已針對酒店內部進行最高規格的消毒工作，並勸喻客人戴口罩，預防人際間發生交叉感染。對於進食後不適的顧客，酒店將持續關心，又會發送補償慰問金。

宜蘭縣衞生局長徐廼維表示，該局周二（4日）中午陸續接獲台北市、新北市通報，有旅客在礁溪老爺酒店內餐廳進食後出現急性腸胃炎症狀。該局經查證後確有此事，基於安全起見，已要求業者先停業，待內部改善確定安全後才會允許復業。

據台媒報道，出現不適的人當中，32人來自一家金融租賃公司。該公司上周六（1日）舉辦公司旅行，員工連同家屬共60多人參加。一行人當日入住老爺酒店，並在酒店食自助餐早餐和晚餐。當行程結束後，陸續有員工及家人出現上吐下瀉的情況。