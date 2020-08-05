新冠肺炎：台灣零確診　即日收緊日商務客赴台檢疫要求

日本的新冠肺炎疫情高企，台灣周三（5日）宣布，即日起收緊對從日本赴台短期商務人士的居家檢疫要求。而今年6月一名日本男性前往台灣工作，本月初回國後被驗出為無症狀感染者。台灣衞生部門已掌握該日本男子在台灣的接觸者共80人，並持續追查有否其他接觸者。

在周三的流行疫情指揮中心記者會上，台衞福部長陳時中表示當地無新增確診病例，至今確診個案維持476宗，384宗為境外輸入，55宗本地個案、36例敦睦艦隊群聚感染，另1宗尚待釐清。確診個案中7人死亡、443人解除隔離、26人住院隔離中。

陳時中指出，台灣接獲日本官方透過國際衞生條例對口單位通報的無症狀感染個案，是一名30多歲的日本男子。他今年6月15日赴台，經居家檢疫後自6月30日起於北部的公司上班，8月1日返回日本時於機場接受採檢其後確診，該患者在台期間及返日至今均無症狀。

陳時中稱，該患者在台活動範圍以北部工作地點所在縣市為主，衞生單位已掌握的接觸者分別為患者的同事、酒店職員、曾接觸商店員工，以及返日航班機前後兩排旅客等。接觸者其中8人已離境毋須採檢外，其餘72人至今已採檢71人，39人檢測無感染、32人未有結果。

另陳時中表示，由於日本疫情快速上升，且疫情集中在與台灣往來密切的都市地區，因此即日起將日本從「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」的中低感染風險國家移除。據了解，一般從外地前往台灣，入台後必須接受14天居家檢疫及7天自主健康管理。但假如是來自「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」的中低感染風險國家，入境人在入台7天後可自費篩檢，如結果顯示無感染，便可申請改為自主健康管理直至入境後21天。