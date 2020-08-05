BBC爆維族男模遭囚禁　環境惡劣曾傳出尖叫聲

英國廣播公司（BBC）傳媒周三（5日）發布一段影片，當中31歲維吾爾族男子加普帕（Merdan Ghappar）聲稱被中方囚禁於拘留營，單手被手銬鎖在床架，身處的房間殘舊，窗戶裝上鐵網。BBC無法證實片段真偽，但有專家指，片段中背景聲音聽到房間外有廣播指「新疆從來不是東突厥斯坦」，認為影片真實性高。

報道指，加普帕在2009年離開新疆後在淘寶當模特兒，一直以朋友的中文名行事，未有對外宣揚自己是維吾爾人。他前年8月因販賣大麻被判囚16個月，但其朋友堅稱他是無辜。直至今年1月，他被警方押送到新疆，其親友在警員陪同下，將衣物和手機帶給他。

報道指，加普帕的家人於5個月前在收到這段影片、一些文字訊息和照片之後，加普帕就再無音訊。當中加普帕提及在新疆庫車市的監獄內見到5、60名男女被關閘在一個約50平方米的房間，衞生環境惡劣，有大量蝨子，所有人的手和腳都被戴上銬鎖，又稱曾聽到尖叫聲，相信是從審問室傳出。

加普帕表示，監獄因疫情實施嚴格的措施，曾有4人因在戶外玩球被警員狂打，致臀部皮開肉裂。他後來因有感冒徵狀，被送到流行病控制中心，期間能以手機拍下房間情況及對外通訊，但幾天後再無音訊。加普帕的家人明白影片曝光後，可能令加普帕面臨更大壓力及懲罰，但認為這亦是最後一線希望，期望事件引起外界關注。