港區國安法：王毅反對外國粗暴干涉香港事務

中國外長王毅周三（5日）受訪時表示，國家安全立法是一國安身立命之本，也是各國的普遍法律實踐，制定《港區國安法》彌補了香港長期以來存在的法律漏洞，有利於「一國兩制」方針在法治軌道上行穩致遠。他警告外國粗暴干涉香港事務的言行，是破壞「一國兩制」，必遭所有炎黃子孫的堅決抵制。

對於美國國務卿蓬佩奧的「美國對華接觸政策失敗」言論，王毅指摘他對歷史進程無知，重拾冷戰思維，完全否定了中美交往至今的成果，中方反對人為製造「新冷戰」。他認為中美應以合作而非脫鈎來推動兩國關係發展，而在當代國際關係中，對話是解決分歧的明智選擇，而要對話不要對抗是中方的立場。

王毅批評美國發動「外交戰」暴露美方缺乏自信，斥責華府關閉中國駐美總領事館，就如關閉一扇中美兩國人民相互溝通了解的窗口；又指美國無資格建立「清潔國家聯盟」，因為美方在全世界監控其他國家的不良行徑是世人皆知。

南海是中美主要角力場，王毅指南海是區內國家的共同家園，批評美國公然介入南海領土主權爭議，挑起軍事紛爭，目的是要搞亂南海，為其國內政治和地緣戰略服務。他奉勸美方放棄注定失敗的干涉主義，反對煽動對抗製造分裂。