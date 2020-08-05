男子坐26年冤獄與家人團聚　擬申請700萬人民幣國家賠償

江西南昌男子張玉環26年前涉嫌故意殺人案，江西高院於周二（4日）再審宣告其無罪，成為公開報道中被羈押時間最長的伸冤者。張無罪釋放後，返回家鄉與家人團聚。張的代理律師尚滿慶表示，將幫助他申請約700萬元人民幣（約791萬港元）國家賠償。張又表示，希望政府能幫他解決住房問題，讓其有個安身之所。

張玉環回到闊別近27年的江西南昌進賢縣枕頭嶺張家村，獲母親、前妻和兩名兒子迎接。他當晚接受內媒採訪時表示，曾想過自己會有平冤的這一天，「正義會遲到但是不會缺席」。由於其老宅已經坍塌破敗，他希望政府能解決住屋問題，可在家中孝敬母親及照顧兒子，補償多年來兒子和父親的責任，「還希望政府把我的田、兒子的田、孫子的田都分給我。

張玉環又指出，在監獄中寫過500至600百份申訴狀，受了很多委屈，但事情已經過去了，接受辦案單位的道歉，「在南昌監獄聽完宣判後，我被帶到了一間屋子，裏面有20來個省、縣、鄉的領導，其中一個領導作為代表向我道歉了，他說，我這個案子出現了很多司法漏洞，國家有責任，跟我說了對不起」。

經歷20多年的冤獄，張表示自己承受了常人難以忍受的痛苦，失去了的青春年華有錢都挽回不了。他將委託律師來代理申請國家賠償，讓自己與家人過養老日子，彌補為他付出的兄長，並稱：「希望政府能考慮我的苦情，解決我的住房問題，讓我有地種。按照國家的相關規定，早一點將賠償給到我。」