女博士入選華為「天才少年」計劃　甫畢業月入13萬人民幣

中國科技巨企華為早前推出「天才少年」計劃，以年薪最高達201萬元（人民幣，下同，約244萬港元）的條件在全球招募頂尖人才。據內媒近日報道，目前僅4人獲華為以頂級入職條件聘用，另來自湖南的女子姚婷亦甫一畢業便獲華為賞識，平均月入13萬（14.4萬港元），拋離同輩。

報道指，「天才少年」計劃通常需要經歷7輪考核，其中除了筆試及初次面試外，還要通過主管面試、部長面試、總裁面試、HR面試等，標準嚴格，不過獲聘者年薪卻從89萬（99.2萬港元）起跳，最高達201萬。至目前，僅有鐘釗、秦通、左鵬飛、張霽獲得最高級的年薪。

至於今年入選計劃的，包括華中科技大學電腦系統結構專業的女博士生姚婷，其年薪達156萬（173萬港元）。樣貌出眾的姚婷就讀博士期間已多次以第一作者發表論文，專研新型存儲介質（Storage Medium）、數據庫和鍵值存儲系統，另外亦曾參加辯論隊、全國大學生數學建模大賽、全國大學生物聯網大賽等。她此前獲得西部數據、騰訊、阿里巴巴、華為聘用，最終決定選擇華為。