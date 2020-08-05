陸爆新型布尼亞病毒　台去年首例已列法定傳染病

大陸近期爆出新型布尼亞病毒所引發的「發熱（燒）伴血小板減少綜合症」（SFTS）疫情，對此台灣的疾病管制署（下稱疾管署）署長莊人祥周三（5日）表示，去年11月台灣也發現首例，懷疑病毒是由候鳥帶蜱蟲跨境而來，並在今年4月列入法定傳染病。

疾管署指出，去年首例確定病例患者為北部一名70多歲男性，事前未離台，惟常至山區活動，去年10月24日至11月2日間因陸續出現發燒、嘔吐症狀而屢至診所就醫，後因出疹等於11月3日住院。院方採檢後通報疑似登革熱，最終於11月13日晚檢驗出新型布尼亞病毒，其病毒序列與日韓流行株相近。

SFTS於2009年首度於大陸發現，屬於蜱媒病毒感染，致死率約在5%至15%，近年大陸、日本及南韓皆有確診及死亡病例。疫情多在5至10月，主要發生於山區及丘陵地區，透過長角血蜱的叮咬而傳播。

該病潛伏期約在7至14天，人類遭帶有新型布尼亞病毒的蜱蟲叮咬後，通常會出現紅腫、皮疹、水皰或瘀斑。2011至2016年，大陸累計5300多宗確診個案，病例多來自河南、湖北、山東、安徽、浙江、江蘇及遼寧等地山區或農村地區，逾9成病例為40至80歲。