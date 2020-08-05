徐永明退出時代力量　黨決策委員會今總辭

台灣的立法院疑爆出跨黨派集體貪污案，多名涉案立委均被羈押禁見，而時代力量前主席徐永明獲准保釋。時代力量代理黨主席邱顯智周三（5日）下午證實，已收到徐的退黨申請書，並確認完成退黨手續；至傍晚，兩名時代力量台北市議員黃郁芬、林穎孟亦發表共同退黨聲明；經決策委員會開會決定，邱表示全體委員請辭，黨主席目前懸缺，盼3周內選出新任黨主席。

邱顯智表示，自徐永明涉貪事件案發生以來，多名時力縣市議員，對黨務革新提出許多建設性的意見。邱表示，為開啟黨的新局，10名決策委員周三起總辭，將進行全面決策委員改選，希望在3周內選出新任決策委員及新任黨主席，而改選後的決策委員任期將至明年2月28日。在選出新黨主席前，由身為黨團總召的他來對外發言。

另黃郁芬、林穎孟的退黨聲明指出，即日起以無黨籍身份，繼續監督台北市政、為台北市民服務。他們提到，當初加入時代力量是為了讓台灣政治更革新，讓年輕聲音能進入公共領域。但該黨現時已遺忘初衷，反而承襲大量過去舊有政治的陋習，二人在黨內溝通遭刻意忽略，更受到「放話文化」的攻擊，讓人徹底心寒及失望。時代力量在這幾年中，逐步成為黨同伐異、背離初衷、匿名抹黑放話的政黨。「因此，我們今天選擇離開」。