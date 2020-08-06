女童玩回力乒乓球　遭不銹鋼軟軸直插左眼險盲

內地近年流行一款「彈力軟軸乒乓球」，可供一人獨自在家練習；不少家長早前因新冠疫情，購入該款玩具讓孩子玩耍。但福建近日一名3歲女童，在遊玩時誤傷眼球，更導致視力受損。

綜合內媒周一（3日）報道，該女童日前在玩該款乒乓球時，不慎遭不銹鋼軟軸直接插進其左眼，當場鮮血直流。女童送院檢查，醫生表示其左眼上方遭異物刺入，導致開放性顱腦損傷、顱內小量血腫、左眼眶上壁骨折，伴隨周圍軟組織挫裂傷。雖然軟軸擦過眼眶，沒有造成女童的眼球破裂，但因體內出現玻璃體積血，其視力未來恐受影響。

內媒翻查多個網購平台，發現該乒乓球的售價，最便宜只需不足8元人民幣（約9港元）。但大多店出舖出售的，都屬於「三無產品」，即無生產日期、無質量合格證以及無生產廠家，卻仍然有不少商家強調該款乒乓球很安全。

在江蘇南京，有兒童醫院眼科醫生表示，近日均接獲多宗與上述玩具相關的病例，認為不銹鋼軟軸的回彈力強，且高度與小朋友相近，容易傷及其眼睛及面部；玩具的連接部位並不牢固，乒乓球在擊球過程中偶會脫落，不銹鋼軟軸仍會大幅擺動，尖銳鐵枝暴露在孩子面前，安全性受質疑，籲家長需小心選購。