婦人腹部變巨球無法平躺側臥　僅可坐床上睡覺

貴州安順市36歲女子黃國嫻，2年前腹部開始漲起變成巨球，每晚只能坐在床上睡覺，至今原因不明。她多次求醫，但因平日要照顧子女，未有接受詳細檢查。醫生指，其腹部應該有一個良性腫瘤，若是惡性腫瘤，「早就可能沒命了」。

黃國嫻的腹部比懷胎10個月的孕婦更大，肚上皮膚光滑，血管明顯。她表示，手、腳等其他身體部位非常瘦，但體重55公斤，其中腹部佔20公斤以上。她指平日坐巴士時，大多乘客都會讓座，更有人問是否懷上多胞胎，「都不知如何回答」。

她表示，以前腹部平坦，但在短短2年間長成巨球。起初只感覺到疼痛，遂到診所取藥服食，但沒有效果，後來腹部疼痛感消失，卻愈長愈大。她曾到安順市、貴陽市等多地醫院檢查，發現自己患有肝硬化及卵巢癌等疾病，但未知是何種原因導致腹部漲大。

電腦斷層掃描顯示，她有肝硬化、脾大、腹水；左側胸腔有小量積液；肝內膽管結石或鈣化灶。醫生曾為她取肚內腹水，起初腹部有縮小，但停止抽取後又慢慢變大。巨肚亦令她無法平躺或側臥，每晚只能坐在床上睡覺，且平日行動極為不便，走路容易感到勞累、腰酸背痛。

醫生指，黃國嫻有購買保險，可報大病醫保，報銷費用可達90%以上，她只需繳納約3萬元人民幣（約3.4萬港元）的費用。同時，她獲政府及市民捐款，她已記下捐款者姓名，希望康復後可工作，將捐款還給好心人。