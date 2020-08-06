調錯父母28年　患癌男子向醫院索償273萬人民幣

內地婦女原打算換肝給患末期肝癌的兒子，竟發現兒子非親生骨肉，繼而揭發醫院28年前誤將兩對夫婦的男嬰對調。事件經報道後引起廣泛關注，患癌男子及其親生父母其後向涉事的河南大學淮河醫院（下稱淮河醫院）索償273萬多元（人民幣，下同，約309萬港元），據悉近日已獲法院受理。

今年2月，江西九江的許女士（早前報道化名蔣艷麗）準備捐肝給患末期肝癌的兒子姚策（早前報道化名張奇）時，發現自己和丈夫與兒子竟無血緣關係，姚男實為河南的杜女士和郭先生的親生兒子。事件源於1992年，許婦與杜女士同在開封醫專第二附屬醫院（現淮河醫院）產子，惟雙方男嬰被調亂。今年4月30日，兩個家庭在江西九江第一次相聚。

由於姚男病情持續惡化，他及其父母曾希望與涉事醫院和解，惟開封市衞健委及河南大學聯合調查組對事件遲遲未有定論，姚男一方惟有向醫院提出訴訟，希望拿到賠償給姚男治病。代表姚男一方的律師周兆成表示，7月29日收到開封市鼓樓區人民法院就兩宗訟訴發出的《受理案件通知書》和《舉證通知書》，經聯絡案件主審法官，該案料9月初開庭。

在姚男對淮河醫院提出的侵權責任糾紛起訴書中顯示，杜女士在淮河醫院誕下姚男時，醫院明知姚杜女士是乙肝帶菌者。姚男出生時因被錯抱，導致他脫離親生父母監護，致未獲嚴格的乙肝加強治療，導致年僅28歲便罹患末期肝癌，因此淮河醫院應賠償造成姚男罹患肝癌的費用以及相應損失，包括醫療費、誤工費、營養費等合共91.6萬多元（約104萬港元）。

另一起訴書則由姚男親生父生母提出，內容指淮河醫院醫護人員在對新生兒日常護理過程中存在重大過失，致使兩人親子關係遭受嚴重損害，要此請求法院裁定淮河醫院支付姚男及其生父生母精神損害賠償金每人60萬元（約68萬港元），共計180萬元（約204萬港元），以及尋親路費和姚男生父誤工費約1.3萬元（約1.5萬港元）。