蓬佩奧宣布淨網計劃清除中資App　華外交部斥美渾身污漬

中美資訊戰愈演愈烈，美國國務院蓬佩奧周三（5日）公布「潔淨網絡」（Clean Network）方案，從5大領域着手，由軟件至硬件全方位封殺中國的科網企業及通訊企業，並把部分不受信任的中國應用程式從美國用程式商店中移除，防止中共取得美國公民及企業的敏感資料。中方駁斥美國自身渾身污漬，還在談甚麼「清潔網絡」，純屬荒謬可笑。

潔淨網絡是本年4月宣布的「潔淨路徑」（Clean Path）擴大版，計劃規定與美國外交機構相關的網絡訊息往來，不使用不受信任的供應商設備。潔淨網絡方案包括5個範疇，分別是潔淨營運商、潔淨應用程式商店、潔淨應用程式、潔淨雲端及潔淨電纜。他表示，將與司法部長巴爾、國防部長埃斯珀、國土安全部代理部長沃爾夫，敦促聯邦通訊委員會終止中國電訊在內的四家中國電訊公司，提供往來美國的電訊服務。

蓬佩奧點名提及部分以中國為基地的應用程式，例如微信及抖音海外版TikTok，指它們對美國民眾個人資料構成嚴重威脅，更是中共的內容審查工具。他又稱，華府正致力阻止華為的應用程式商店及其他不受信任的供應商，預先安裝或提供受歡迎的美國應用程式予用戶下載，強調不希望美國企業替華為侵犯人權，或成為中共監控的幫兇。

蓬佩奧揚言，確保中共不會透過連接美國和全球互聯網的海底電纜竊取數據。美國國務院會與商務部等合作，限制阿里巴巴、百度、中國移動、中國電信和騰訊等公司在美國的雲端服務，阻止他們收集、儲存及處理資料和敏感資訊的能力，並保護新冠肺炎疫苗研究資料等最重要的知識產權。

對於華府推出潔淨網絡方案，中國外交部發言人汪文斌批評蓬佩奧等政客，一再以維護國家安全為藉口，濫用國家力量打壓遏制中國高科技企業，強調美方做法根本沒有任何事實依據，完全是惡意抹黑及政治操弄，以維護自身的高科技壟斷地位。他強調，許多目前被美國單邊制裁的企業都是無辜，技術和產品也是安全。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，今次美方推出限制措施，不單對香港初創企業有一定影響，更會阻礙整個香港科研發展，影響深遠。他憂慮早前美國制裁措施有其他國家跟隨，潔淨網絡會帶來一樣效果，會抹煞香港企業出路。