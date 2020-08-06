菲籍女看護涉詐騙8000萬新台幣　受害同鄉逾200人

台灣台中市警方近日偵破一宗詐騙案，32歲菲律賓籍女看護奈莎在該市工作期間，竟暗中組織吸金詐騙集團，在網上招收6大代理下線，以「高額匯率投資方案」名義騙取同鄉金錢，短短1年多已吸金8000萬元新台幣（約2145萬港元），受害者超過200人。台中地檢署經偵訊後，周三（5日）以奈莎涉違反《銀行法》，嫌疑重大且湮滅證據之虞，向法院聲押獲准。

檢方指出，奈莎4年前赴台中市擔任看護後，2017年時曾向5名專做外勞商品生意的同鄉，爭取擔任手機銷售代理，惟在訂購逾千部手機後，卻以客人拒不付款為由，捲走手機潛逃，案件仍在法院審理當中。惟她從2019年2月起，又在Facebook發布訊息，以「高額匯率投資方案」名義，透過分布於台北、桃園、台中、嘉義等地6大代理商下線，吸引菲籍外勞地下匯兌投資。

奈莎向同鄉宣稱，找她存放匯兌款4天，匯率即可提高至1元新台幣兌1.75元菲律賓批索，存7天甚至可提升1兌8的天價，遠高於正常匯率1：1.68。不少同鄉見有利可圖，爭相加入投資，惟奈莎及後拒不付款，且避而不見。

台中地檢署指揮調查局台中市調查處及刑事警察局偵查第四大隊擴大偵辦，在今年5月至7月期間，多次搜索集團6大下線成員住處，惟10多名下線均聲稱自己也是受害者。至周二（4日），檢方再突擊搜查奈莎位於台中市的宿舍，約談奈莎調查。目前，案件仍在調查當中。