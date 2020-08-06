飛機滑行時圖開緊急艙門　大學生竟稱一時好奇

廈門高崎國際機場日前有航班降落在跑道滑行期間，有機上乘客企圖拉下機上緊急艙門的把手，幸機組人員及時制止。事後該名乘客被行政拘留10日處分。據知該乘客向警員稱，當時是出於好奇才有此舉動。

上周五（7月31日）早上9時許，一架從湖南飛往廈門的客機剛落降機場，警員隨即上機控制一名年輕男乘客。調查指，該男乘客姓江，湖南人，是大學三年級學生，前往廈門旅遊。當日航空公司為防有人誤觸緊急出口的裝置，特地將靠近緊急出口的第15和第16排座位空出。但在客機飛行途中，原本坐在第27排的江男上完廁所後，自行坐到第16排座位，將座椅扶手收起橫躺在座位上睡覺。空服員雖多次提醒他返回座位，但遭拒絕。

當飛機降落時，江男趁機組人員返回座位時，竟把兩個緊急艙門的把手保護蓋拆下來，一個藏在行李艙內，另一個放到座位下。由於事出突然，旁邊有乘客沒來得及阻止。誰知飛機降落後滑行時，江男再企圖拉動緊急艙門的把手，這時機組人員通過駕駛室的警報發現其行為，於是立即制止並報警。

事後，警員將江男帶到機場派出所調查，江男對自己的危險行為辯稱只是出於好奇。警方其後依涉嫌違反治安管理處罰法中「擅自移動使用中的航空設施」的規定，將江男處以行政拘留，並進一步調查案件。

據了解，一旦緊急出口把手被拉起，緊急艙門便會連同逃生梯一同彈出，對正在滑行的客機將帶來危險。幸好當時機組人員以及機上安全員及時制止，才避免發生事故。