7歲女童失蹤4天　警方在鄰居後院挖出遺體

湖北襄陽老河口市李樓鎮7歲女童張紫露，周日（2日）離家玩耍後失蹤。家人多番尋找不果後報警，並發布尋人啟事。惟警方經調查後，周四（6日）凌晨到57歲鄰居高啟良家後院挖掘，終尋獲小露的遺體。目前，高啟良已被警方刑事拘留，其殺人動機仍在調查當中。

事緣於周日下午2時許，正值暑假的小露外出找朋友玩耍；至傍晚6時許，家人見小露遲遲未回家，多番尋找不果，便於晚上7時50分報警。及後，焦急的張父不斷在朋友圈發布尋人啟事，呼籲市民協尋，雖然引起輿論關注，惟小露的下落仍然成疑。

直至周二（4日）下午5時許，警員帶同警犬入村搜索，警犬走到高啟良的家門口前停下腳步，狂吠不已，村幹部會聯繫高男。傍晚6時許，高男回到家中，聲稱院子內有狗，待他把狗栓好後，再讓警員進入。惟高男入屋後立即鎖上大門，村幹部多番喊叫也不打開，警員隨即破門入屋，但高男已翻牆逃走。

翌日深夜11時許，在數百名警方四處設卡攔截下，高男終在老河口市區被捕。在突審後，高終交代殺人埋屍一事。周四凌晨2時許，警員再次返回高男家中，終挖出小露的遺體。

知情村民透露，高啟良性格怪異，且「手腳不乾凈」，曾受過行政處罰，其妻子忍受不了，索性與他離婚。在離婚後，高男一直獨居，少與村民來往。惟張父表示，他與高男無仇無怨，不知道其殺人動機，希望警方查清真相，還其女兒公道。