烏龍檔販亂貼付款二維碼　客人變收款人

內媒周三（5日）報道，上海黃浦區孫女士月前與家人逛夜市時，利用支付寶付款買了一些小食，之後每逢周末，其支付寶帳戶竟無故有款項進帳。後來才發現，該些款項本應進帳到她曾於夜市光顧的檔販。

孫女士表示，6月9日當晚逛完夜市返家，連家門也沒進，其支付寶帳戶便開始收到一筆又一筆的款項，這情況只在周末發生。因擔心這是騙徒行騙的手法，遂把收款碼功能關閉。

至上月26日凌晨，在上海黃浦區楓徑夜市擺檔賣烤肉串的吳先生，收檔後核對手機支付App內的貨款和進銷貨數量時，驚訝地發現帳戶金額竟差了數萬元（人民幣，下同）。他於是逐一核對收款記錄，並檢查用於收費的二維碼，最後發現張貼在收銀台的4個收款二維碼當中，有一個顯示出完全陌生的帳戶信息，遂報警處理。

黃浦區小東門派出所警員接報後，通過支付平台找到該付款碼帳戶的持有人正是孫女士，警方隨即向支付平台公司了解。原來，支付平台公司最初給吳先生的收款二維碼是一張「空白碼」，需由本人掃碼激活後才能使用。但他在收到二維碼後未激活便貼到收銀台前，剛巧孫女士是第一個掃碼的人，於是激活該收款碼變成了收款人。事件經查明後，孫便將收到的貨款全數還給吳先生。