台行政院公布美國衞生部長下周日來訪　代表特朗普見蔡英文

美國衞生及公共服務部部長阿薩爾將於近日出訪台灣，引起大陸即時向美方提出嚴正交涉，要求停止一切美台官方往來，以恪守一個中國原則。美國國務卿蓬佩奧周三（5日）回應指，美國過往亦曾派內閣官員訪台，阿薩爾此行並無違背華府一貫政策，強調訪台是為了交流對抗新冠肺炎疫情的深遠重要目的。台灣的行政院發言人丁怡銘周四（6日）表示，阿薩爾將於下周日（9日）訪台，代表總統特朗普見蔡英文總統。

蓬佩奧周三在公布對華新措施的記者會上，回應了北京反對阿薩爾訪台一事。他稱︰「內閣官員以前亦有出訪過台灣，他（阿薩爾）是為着深遠重要目的而出訪。我們仍身處瘟疫大流行之中。」蓬佩奧讚揚台灣抗疫取得顯著成功，又指他一直希望台灣能參與世界衞生大會，批評北京加以阻撓，所以才派員赴台商討公共衞生議題，以推動抗疫進程。

阿薩爾將是1979年以來，訪台層級最高的美國內閣官員，亦是6年來首名訪台的美國內閣成員。他周三受訪時表明，美台之間有重要的長期合作關係，尤其是在公共衞生層面。他稱︰「台灣是國際社會中，展現透明、協調、合作的典範，他們抗疫應對亦是極好的。」

台灣的行政院發言人丁怡銘周四（6日）表示，行政院長蘇貞昌在院會中提及，阿薩爾周日訪台，代表美國總統特朗普與蔡英文會面，且將拜會外交部、衞福部，並與防治新冠肺炎的醫護、專家會談，還會參訪口罩團隊。

台灣的外交部發言人歐江安稱，對阿薩爾訪台表示「竭誠歡迎並殷切期盼」，希望能向美方多多請益並分享經驗。她亦回應大陸對此表態反對，批評北京已成為「全球麻煩製造者」，應在批評他人前先考慮國內問題。

中國國家衛健委發言人周四回應，指台灣問題是中國內政，不允許外部勢力插手干涉，敦促美方立即撤銷上述錯誤決定，指中美應共同致力於開展建設性衛生健康合作，維護兩國以及全球民眾健康福祉與衛生安全。