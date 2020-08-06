新冠肺炎：搭捷運需戴口罩　違者最高罰1.5萬新台幣

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，周三（5日）宣布市民在8大場所應佩戴口罩。因應防疫措施，台北市政府周四（6日）清晨5時起啟動第一階段應變機制，市民出入公共場所、醫療院所、乘搭公共交通工具時需戴口罩，並實行實名制。台北捷運指，市民即日起乘搭捷運時需全程佩戴口罩，違者最高可罰1.5萬元新台幣（約4000港元）。

市衞生局公布第一階段應變機制6類場所防疫措施，範圍包括市政大樓、公共交通工具、醫療院所、學校單位、公共場所和大型活動。除前線員工戴口罩，民眾出入市府亦要戴口罩、測量體溫、實名制等；乘搭公共交通工具時強制戴口罩、車站每日環境消毒、進站體溫監測及禁止飲食；醫療院所採取門禁管制、實名制、疑似症狀員工就醫及禁止上班等。

另在學校單位，建議戴口罩、人員測量體溫及健康監測、有疑似症狀者就醫並停止上班上課、每日清潔環境與消毒、訪客實名制等；在公共場所要求室內保持空氣流通、工作人員戴口罩勤洗手、場館落實實名制、社交距離等。若舉辦大型活動，室內超過100人、室外超過500人，須向市政府觀光傳播局申請，並經衞生局審核通過，同時不可設飲食攤位。

中央流行疫情指揮中心宣布，台灣新增1宗境外輸入病例，患者是美國籍60多歲男性，長期在南非工作，上月25日入境時無症狀，隨後到防疫旅館進行居家檢疫，未與他人接觸。他本月3日出現腹瀉、肌肉痠痛及全身倦怠等症狀，就醫採檢後確診，目前住院隔離治療。據指，他曾與此前2名確診者一同在南非搭車前往機場。

另隨着境外病例增加，激起台民眾搶購口罩。指揮中心指出，7月下旬實名制口罩每天僅賣出340多萬個，但在周一、周二（3日、4日）暴增至730多萬個，增加1倍以上。發言人莊人祥表示，台灣自疫情趨緩，口罩廠不再24小時趕工生產，近期日產量約1200萬個，政府持續維持徵用800萬個口罩，由於先前實名制口罩購買人潮減少，強調目前仍有不少存貨，暫時沒有打算增加徵用量。