老婦颱風下關窗墮樓亡　警指住戶私自改造露台釀禍

浙江台州玉環市周二（4日）一名林姓老婦在颱風黑格比吹襲期間，到露台關窗時意外墮樓，家人在隔離座樓下綠化帶找到林某，林被緊急送往玉環市人民醫院搶救，最終傷重不治。據網上片段顯示，涉事單位露台整個窗戶被風吹走，警方初步懷疑有人自行改造露台，改建後質量欠佳導致意外發生。

玉環市委宣傳部於周三（5日）通報稱事發於渝滙藍灣國際小區20座11樓，因為當日正值颱風黑格比過境，林某早上起床後查看露台窗戶是否穩妥，及後家人發現露台窗戶不見了，林某則不知所終。家人之後發現林某墮樓報警，救援人員接報到場後將林送院，最後搶救無效身亡。

林某丈夫指出當日他們凌晨1點左右睡覺前關了窗戶，3時許被風聲驚醒，發現多處窗戶被狂風吹開。於是，丈夫去關客廳的窗戶，林某去關露台的窗，由於風太大，他的手指被窗戶劃傷。過程中，他聽見異常響聲，出來一看，妻子和露台的窗戶一同消失，後來發現妻子墮樓。

經警方調查，該棟大廈於2011年驗收合格後入伙。在調取完工圖紙與現場環境對比後，發現該單位的露台曾經改建，住戶自行把原本的開放式露台改造成封閉式露台。由於此次颱風持續時間長，而且風力強勁，懷疑經改造的窗戶牢固度不足，不能承受大風，因此造成林某意外墮樓。

物管公司相關負責人早前接受內媒訪問表示，由周一開始，小區內各住戶的單位均有窗戶被毀，部分是玻璃被吹爛，亦有整個窗框被扯脫，但強調樓字並不存在質量問題。但消息指該小區因質量問題發生過幾次事故，當地早前更有兩名官員因在該小區驗收中收受賄賂被判刑。