全家中鉛毒　市議員張彥彤起訴中醫院長殺人未遂

台灣台中市前議長張宏年全家服用中藥保健致鉛中毒入院，其子、市議員張彥彤周四（6日）指，已起訴涉事的盛唐中醫院長呂世明殺人未遂，後續將要求賠償。他透露父親中毒情況最嚴重，腦部受損至少4成，未來恐洗腎，呼籲曾到該中醫診所就醫的市民應檢驗血液重金屬濃度。

張彥彤指，經檢驗，自己近期服用的藥包中鉛、汞含量都超標，其中鉛濃度高達9,877ppm，最高為15,280ppm，藥中含汞濃度則達1,616至2,553ppm，比標準值30ppm以下超標嚴重。目前父母及親姊仍住院治療，每天要打3次解毒劑。

他表示，父親接受治療後意識逐漸清晰，對方曾稱意識不清楚時就像被禁錮在植物人的身體中。惟醫生評估父親腦部受損嚴重，受害程度待血液中鉛濃度恢復正常才能檢驗確定，而親姊的生育功能亦可能受影響。

國民黨台中市黨部前主委陳明振，周三（5日）晚亦在網上自爆罹癌的妻子曾就醫，經抽血檢驗確診鉛中毒，血鉛值達95微克。市衞生局已收到陳妻申請，將檢驗服用藥粉。他表示，若非張宏年全家鉛中毒案發生，恐怕妻子仍繼續服用有問題的中藥。

台中市衞生局指，食安處受理有關病患的中藥粉送驗，連日來諮詢電話破百，3日內已湧入超過30件以上的申請送驗案，檢驗室檢驗能力已超負荷；由於該案已進入司法調查，基於偵察不公開不便對外說明，但陳妻應為鉛中毒案第16名受害者。