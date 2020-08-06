台人力中介偽造不實船員名冊　剝削外籍漁工被捕

台灣宜蘭地方檢察署周三（5日）分別指揮移民署基隆市、新北市專勤隊及法務部調查局調查站針對不法人力中介展開拘捕行動。在搜查7處場所後，拘捕11名疑犯及在現場盤問兩名越南籍漁工，並檢獲帳簿、護照、印鑑、印章等犯罪證物。當局懷疑有人以不法手段留用數十名外籍漁工從事非法勞動，當中主腦黃某被控違反人口販運防治法，目前已移交宜蘭地檢署偵辦。

移民署基隆市專勤隊日前接獲消息，一名黃姓男子涉嫌利用自己人力中介身份偽造不實船員名冊。與越南當地中介合作招募船員到台灣工作，並以債務、拘禁、恐嚇及扣留重要文件等不法手段，強迫數十名外籍漁工從事非法勞動。黃男將被越南籍漁工轉介至漁船及魚貨加工廠工作，並向勞動部通報謊稱漁工已失聯，藉此擴充自己能申請的漁工名額，從中圖取更多介紹費。

據了解，那些被轉介到加工廠的漁工不斷被人剝削，他們一日的工時長達20小時，同時越南家鄉的中介，甚至收取受害人高額債務來迫使他們繼續工作。基隆市專勤隊展開調查後，循線發現多名被黃男謊報行蹤不明的受害漁工。在案發後，他們暫時由非政府組織或公益團體協助安置。目前，黃男已被羈押候審，另外兩名疑犯獲准保釋，其餘8人經查後被請回。