斥中國爆發疫情後更具侵略性　埃斯珀籲積極抗華

美國國防部長埃斯珀周三（5日）表示，全世界都看見中國在新冠肺炎疫情爆發後，表現更具侵略性，帶來的威脅並非區域性，而是遍布全球，強調美國會盡力就應對中國威脅作出艱難決定。

埃斯珀在阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）上指，北京不僅利用新冠病毒達到政治宣傳目的，更在各國抗疫之際，趁機提高地區影響力，包括在南海軍演、撞沉越南漁船，以及在邊境爭議地區與印度發生流血衝突。他說：「我們看到中國變得更加咄咄逼人，做得太過火，我們看到他們繼續炫耀武力。」

埃斯珀又說，中國在政治、經濟和軍事上全面挑戰美國，華府將更積極地抗衡中國。他說：「我不認為中國是不可避免的威脅，我們不會和他們打起來，但我們必須競爭，在所有領域更加積極，無論是外交、資訊、軍事還是政治。」他在會上重申對中國的軍事策略，稱美國成立中國戰略團隊，要求美國國防大學將50%的課程內容聚焦中國，以便軍事人員全方位了解中國，並督促全球盟友團結一致對抗中國。

另一方面，美國共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）上月就疫情後的中美關係發表政策白皮書。她周三接受史丹福大學研究中心胡佛研究所學者奧斯林（ Michael Auslin）專訪提及，美國是時候反擊，阻止中國繼續膨脹。她提到，美國應強化和亞太盟友的合作，阻止北京侵略，又舉例美國盟友之一的日本，在疫情後協助企業撤出中國，反映了日本對華策略的改變。她提醒美國人在疫情後吸取教訓，把醫療供應鏈移到美國本土，停止依賴中國。