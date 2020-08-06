簽證明到期　中國駐美記者未獲批延長

中美兩國交惡，美國今年5月8日將中國駐當地記者簽證停留期限大幅減至90天，到期需申請續期。周四（6日）是限期最後一日，但內地官媒表示，截至前一晚，尚未有中國記者接獲關於延長簽證的通知。

據內地官媒駐美國記者稱，現在他們的簽證延長申請都處於既沒被拒絕也沒被批准的狀態，按美方規定，假如沒收到拒絕續期通知，他們可再停留最多90天至11月4日。絕大部分中國駐美記者都在6月透過網絡提交了簽證續期申請，費用每人每次455美元（約3549港元）。提交申請10多天後，大多數人收到美國公民及移民服務局的通知，要求記者本人在指定時間（多是在7月中旬）到該機構辦公地點現場錄指紋，慣常在錄指紋1至2個月後，便會收到該局發出的最終處理意見，如今仍有近40名中國記者，連前往錄指紋的通知都未收到。

這政策令中國駐美記者的工作和生活苦不堪言，因為記者時刻都處於可能立即被迫離境的緊張情緒中。尤其疫情期間，記者如被拒絕簽證續期申請，可能無法及時買到機票回國。

內地社科院美國研究所副所長袁征表示，「記者簽證只是特朗普握在手裏的數張反華牌中的一張」，如今距離美國總統選舉還有近3個月，他要是現在打出去了，牌就少了一張。

中國外交部發言人汪文斌回應，指美方出於冷戰思維和意識形態的偏見，不斷升級對中國媒體的政治打壓；一方面標榜新聞自由，另一方面卻對中國媒體在美正常的採訪進行干擾，是赤裸裸的雙重標準和霸權行徑；又指如果美方一意孤行，錯上加錯，中方必將被迫做出必要和正當的反應。