新聞背後：內地冤案頻生屢獲平反　揭警方為求領功急破案

張玉環坐26年冤獄，案件終得平反，再次揭露內地警方只求破案，急於領功的黑暗面。近年內地均有多宗刑案先後重審，甚至改判推翻原審結果，而今年亦先後有張志超案及張玉環案獲得平反。內地近兩年頻揭冤案，但當中亦有不少含冤者，在還其清白前，已枉死於槍決之下。

內地政府當年要求地方政法系統「命案必破」，一度撥款獎勵偵破大案的地方警員。不少地方公安部門事後更設立相應制度，對命案實行掛牌督辦，以此建立量化考核機制，上報評核結果。在重賞之下，各地公安迫於考核壓力，務求盡快破案，甚至迫使疑犯認罪。面對冤案頻揭的情況，山東省公安廳曾於2017年印發《關於進一步規範派出所考核工作的通知》，規定縣級公安機關負責考核派出所工作，不准進行專項行動排名和刑案破案數排名，取消相關考核。

近年雖有多宗案件獲得平反，但亦有含冤者已枉死。被稱為「內地20世紀末最大冤案」的內蒙古呼格吉勒圖姦殺案，年僅18歲的內蒙古青年呼格吉勒圖在1996年4月9日，於呼和浩特市發現一具遭姦殺的女姓屍體，遂向警方報案，未料反被認定為疑兇遭嚴刑逼供。案件在疑點重重下，呼格吉勒圖於同年6月被判死刑，並即時執行槍決，從案發到處決僅經過62日。至2005年10月，真兇趙志紅落網並主動承認姦殺案真兇，呼格吉勒圖才在案件重審下，於2014年12月決定撤銷原判，讓其沉冤得雪。

除了呼格吉勒圖，同樣遭處決亦有被誤判為姦殺犯的河北男子聶樹斌，只用了不足一年的時間，歷經二審而被執行死刑。國內近年仍有不少含冤者坐了多年冤獄後，獲得平反，當他們釋放後，均先後爆出當年遭公安逼供認罪，如最近張玉環指羈押期間曾連續6日6夜遭嚴刑逼供，又被狼狗咬；而今年1月獲平反的張志超，更憶述：「當年被捕以後，當時就說你認罪，我說不知道之後就開始毆打你。被害人穿甚麼衣服，一開始不知道你隨便編，編不對就打你。」

內地冤案事件簿：

張玉環案

1993年10月，江西南昌張玉環被定為男童兇殺案的兇手，被公安局逼打招認，於1995年在無律師辯護的情況下判處死緩2年。案件至今年8月再審宣判，法院以「原審判決事實不清，證據不足」為由，宣告張無罪。張自案發當日起被羈押9778天，是內地被羈押時間最長的伸冤者，背負故意殺人罪名逾26年；他擬向國家申請國家賠償700萬元（人民幣，下同，約790.8萬港元）。

聶樹斌案

1994年，河北男子聶樹斌被懷疑為一強姦殺人案的疑犯，翌年經過二審被判處並執行死刑。2016年12月，最高人民法院第二巡迴法庭對聶樹斌故意殺人、強姦婦女再審案公開宣判，認為原審判決事實不清，宣告改判聶無罪。2017年3月，當局向聶樹斌家屬寄送國家賠償決定書，各項賠償逾268.13萬元（約302.9萬港元）。

呼格吉勒圖案

1996年，年僅18歲的內蒙古青年呼格吉勒圖，報警揭發公廁有赤裸女屍，卻被認定為該姦殺案的兇手。案發僅僅61天後，他遭刑訊逼供，法院判決其死刑，並立即執行。至2005年，自稱為真兇的趙志紅認罪，司法機構下復核此案；2014年自治區高級人民法院判決呼格吉勒圖無罪，家屬後獲國家賠償共計205.9萬元（約232.6萬港元）。

張志超案

2005年，年僅16歲的張志超，被認定是山東臨沂市 女學生失蹤被殺案的疑兇；翌年3月6日以強姦罪判處張無期徒刑。張的同學王廣超亦因包庇犯人而被判囚3年。今年1月，最高法院以證據矛盾及事實不清為由下令重審案件，服刑14年的張獲改判無罪釋放，張其後向法院申請國家賠償788.9萬元（約891.3萬港元）。