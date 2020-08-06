男子坐26年冤獄曾被狗咬逼供　妻為生計改嫁

江西男子張玉環因涉嫌故意殺人被判死緩，羈押26年後案件因證據不足，張男獲改判無罪。近日他接受訪問時再稱羈押期間曾連續6日6夜遭嚴刑逼供，又被狼狗咬。張的前妻宋小女看到前夫內心悲喜交集，又表示要為自己與前夫分開向相關人員追責。

張玉環周二（4日）獲釋，前往接他的前妻宋小女，因為激動過度暈倒被送往醫院。她表示，前夫獲釋卻無法給對方一個完整的家，又知道在短暫相聚，自己便要回到原先的生活，「他人出來了，卻還是一無所有」。

1988年，18歲的宋小女嫁給21歲的張玉環，其後誕下2名兒子。誰知婚後5年，張因涉嫌殺人被帶走，翌年宋又發現自己患上子宮頸癌，為了兒子和生計，她聽從弟弟勸喻改嫁。她當時與現任丈夫約法三章，萬一她出事，丈夫要好好對待兩名兒子。另外，她可以隨時去見張玉環和張母。

張與宋周二見面時只是握住對方的手，並沒有擁抱。對於前妻改嫁，張表示理解。張指自從收柙後，只有小兒子探望他，獲釋當日見到大兒子竟認不出對方。雖然大兒子怨他，但張表示自己不怨對方。另宋表示過去探張時都假裝日子過得好，直到張獲釋才如實告知自己其過得不好。宋又指除了張要為失去的歲月追責，自己也要追責。

至於被囚多年的張表示，自己現在不會用雪櫃和煤氣爐，對手機也一竅不通。他不想給兒子加重負擔，只希望能分得一些田地，和母親在家種田養老。