新冠肺炎：台朝令夕改禁陸生返台　國台辦斥民進黨惡意歧視

台灣周三（5日）宣布開放留學生回台，惟同日傍晚突然宣布有關政策將把陸生排除在外。陸委會稱大陸當局，要求台灣發出的學生證上，不得出現「國立」字樣，並以此為由不批大陸學生往台的簽證。國台辦發言人馬曉光周四（6日）指，上述說法是民進黨當局捏造，批評限制陸生返台是惡意歧視。

陸委會周四晚指，近期發生多宗陸方阻撓陸生返台就學的個案，包括陸生申請來台證件「大通證」簽注遭受刁難，及要求台方學校證件不得出現「國立」等文字；並稱「到底是何方阻撓陸生來台，已相當清楚」；另外，陸委會又在周四的記者會上表示，台灣在上月22日，已經開放包括陸生在內的應屆畢業生返台入境，但在2周的時間內，由大陸往台的畢業生人數不足30人，指這正是陸方對陸生返台設置「政治障礙」的證據。

國台辦發言人馬曉光，譴責民進黨當局捏造事實，別有用心，最終只會反噬自身；敦促台方正視民意，切實尊重和保障陸生返台就讀的正當權益；馬曉光又指疫情爆發以來，大陸當局十分重視大陸學生返台就讀受阻問題，而民進黨當局出於政治私利，一直刻意採取歧視性措施，一再製造障礙，阻撓陸生返台就讀。