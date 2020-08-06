新冠肺炎：嚴控進口冷凍海鮮肉類　擬定食品加工廠黑名單

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友早前指出，武漢、北京和大連爆發的新冠疫情均與街市或海產公司有關。 北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組周三（5日）召開的會議上，也強調要加強進口急凍食品的監管和風險防控，並將在境外發生疫情的海鮮和肉類食品加工廠列入「黑名單」。

會議指出，當前北京疫情形勢持續平穩向好，但境外疫情仍在加速擴散蔓延，因此常態化疫情防控決不能放鬆。會議提出，要密切跟蹤和評估境外疫情發展變化，措施包括加強入境國際航班管控，嚴格落實健康篩查等。同時要加強進口急凍食品監管和風險防控，做好流入貨物排查和處置，開展全市冷凍庫清理，推動急凍食品消毒常態化。

針對農貿（集貿）市場，要做好新冠病毒環境監測技術規範及採樣檢測等工作。引導農貿市場、餐飲食堂、美容美發店、食品生產企業等，優化生產經營空間和工作流程，降低人群密度，加強個人防護。對早爆發疫情的新發地批發市場，要指導監督商戶落實防疫責任，做好復商復市工作。

會議亦提及，要積極協助交通運輸、文化娛樂、旅遊會展、餐飲住宿等行業解決實際困難，促進復工復產。另要提早謀劃秋季開學工作，對校園管理、課程安排、疫情監測等方面做好準備。至於醫療救治方面則要進一步完善疫情可能於秋冬季反彈的應對方案。

另外，重慶市政府近日就《公共場所控制吸煙條例（草案）》公開徵求意見，其中草案擬允許餐廳、酒店等場所設立室內吸煙區，引起輿論爭議。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友接受內媒採訪時指出，防治新冠肺炎其中一項非常重要的措施是保持通風，而吸煙室的設立不利於通風，在吸煙室吸煙增加感染、傳播新冠肺炎的風險，因此他不主張在室內場所設置吸煙室的做法。