27台人任大陸社區主任助理被罰　法院認定違憲撤罰

台灣的內政部早前認定27名台灣人因擔任中國大陸社區主任助理，違反《兩岸人民關係條例》，向每人罰款10萬元（新台幣，下同，約2.7萬港元），他們其後提起行政訴訟。案件周四（6日）在台北高等行政法院宣判，法院認為全面禁止台灣人民從事該職務，不符比例原則、侵害憲法保障人民的思想自由，判決撤罰，全案仍可上訴。

案情指，原告27人在2018年9月至2019年3月期間，與大陸「廈門海旅海安服務有限公司」簽訂勞動合同，擔任福建廈門市海滄區社區主任助理，工作期間須駐守社區。因台內政部認定該社區委員會是大陸的黨政軍機構，屬禁止擔任職務，故依法向每人罰款，原告27人不服，提行政訴訟抗罰。

法院認為，27人任職的機構確具大陸黨政背景，但是否屬於「陸委會公告禁止」的對象，應考慮有否影響台灣安全等因素；綜觀社區主任助理職務內容，未見政治性任務，或涉及公權力行使。

法院又指，內政部未具體審視對台有何不利影響，就一概禁止台灣人從事該職務，形同扼殺憲法保障的工作權；雖然陸方招聘條件明示需認同「九二共識」，但只是沿用一貫手法，宣示意義的成分較大，且是否認同「九二共識」，純屬個人思想自由或政治信仰，若以此為理由裁罰，形同懲罰個人政治立場，遂作出上述判決。