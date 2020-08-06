私企祁連山礦區非法開採　官方強調一查到底

青海祁連山木里煤田聚乎更礦區，遭私營企業非法開採一事，引起關注。青海省政府周四（6日）就事件召開新聞發布會，交代礦區非法開採調查情況。副省長劉濤表示，調查組將嚴格依法辦事，對核查中發現的違紀違法行為，將一查到底，絕不姑息隱瞞。

劉濤表示，對於媒體報道青海興青工貿工程集團有限公司（下稱興青公司）在木里煤礦非法採煤問題，省委省政府對此高度重視，已及時成立以省委常委、常務副省長李杰翔任組長，3名副省長任副組長，12個省直部門和相關地區主要負責成員參加的「媒體報道木里礦區非法開採情況專項調查組」，前往現場開展調查核實工作。

當局將就調查中，堅決對照媒體反映的問題，以實事求是、不遮不掩的態度，全面開展調查核實，形成客觀公正、實事求是的調查報告。另將嚴格依法辦事，對核查中發現的違紀違法行為，不論涉及到誰，不論涉及到哪一個層級，都將一查到底，絕不姑息隱瞞。

據此前報道，興青公司以生態修復治理的名義，在祁連山南麓腹地的木里礦區進行掠奪式採挖，且盤據該礦區長達14年，涉無證非法採煤估計達2500多萬噸，獲利超過150億元（人民幣，約169億港元），該企業董事長更被稱為青海「隱形首富」。按照青海省委、省政府部署，木里礦區煤礦自2014年8月起全面停產整頓，修復生態。