閔行區擬建疾控中心　預計2022年落成

新冠疫情席捲全球，令國內關注區域公共衞生安全的問題。上海閔行區政府周四（6日）表示，閔行區計劃在元江路都市路醫療用地新建疾控中心，預計在2022年落成啟用，2030年將實現全區範圍內突發公共衞生事件1小時快速反應和處置能力，有效控制區內甲乙類傳染病報告發病率和重大慢病過早死亡率。

閔行區表示，新建的疾控中心佔地20畝，建築面積約2.6萬平方米，可滿足按區域常住人口數，核定疾控工作人員編制辦公及中心日常的運行需要；並優化實驗、業務、保障、行政用房等功能分類布局，保證區域疾病預防控制、公共衞生應急處置、疫情報告、衞生檢驗等核心業務需要，滿足公共衞生應急隊伍培訓、演練等。

新建的閔行區疾控中心將具備分子生物學實驗室等16個功能實驗室，具備開展免疫學、生物化學、分子生物學實驗等14項基本功能，並設有負壓狀態二級生物安全實驗室、PCR實驗室、放射化學實驗室等5個特殊用途實驗室，以更好滿足區域衞生發展規劃、實驗室技術水平和實際工作需要；並將實施專業學位研究生實踐教學示範基地的標準化建設，培養區級公共衞生學科帶頭人及領軍人才。