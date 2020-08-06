廣州大橋為避釘子戶繞道而建　「海珠之眼」成打卡勝地

位於廣東廣州市環島路的海珠湧大橋近日正式通車，但中間一路段因有未完成業權收購的「釘子戶」居住，橋體被分割成兩邊。而該奇特景觀竟成為市民拍照打卡勝地，有被網民戲稱為「海珠之眼」。相關部門表示，住戶要求的拆遷費太高，令當局放棄談判繼續工程；惟戶主表示，他們只是未與當局就安置點達成共識。

內媒報道，大橋周一（3日）正式通車，全長400米，設有雙向共4條行車路，兩邊更有行人路供遊人使用。大橋往北直通濱江西路，向南連接沙渡路，而「海珠之眼」則位於這座大橋的中間。近日，不少民眾都會特意走到大橋中間，圍觀及拍攝橋底的房屋。

未搬出民宅有三代人同時在內居住，消息指他們要求當局以400萬人民幣（約450萬港元）作拆遷賠償。當局認為費用過高，遲遲未能協商成功，為了工程進度只好放棄談判；其後修改設計將橋面架高，繞過「釘子戶」興建大橋，並在中間做了一個出入口，方便該戶居民出入。該戶戶主澄清，自己並不是拒絕出售業權，而且沒有漫天開價，只是當局提供的安置房位於殮房附近，令家人無法接受，故此拒絕搬遷。