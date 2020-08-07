官媒公布火箭軍演練畫面　發射東風26中程導彈

中美軍事角力持續，美軍雙航母早前駛入南海演練後，內地官媒周三（5日）公布火箭軍某導彈旅官兵展開跨區駐洲對抗演練的畫面，片段中更展示了有「關島速遞」、「航母殺手」之稱的東風26中程彈道導彈。另外，官媒又專題介紹有「東風鏢局」之稱的火箭軍某團鐵路運輸連。

從官媒發布照片可見，火箭軍某導彈旅展開的跨區駐洲對抗演練貼近實戰，官兵白天須急行軍，隨時應對各種不確定課目的考驗，還要時關注不同道路、環境變換帶來的風險。演練中，官兵模擬穿越染毒地帶，穿戴防毒裝備，緊接再模擬「衞星臨空偵察」，5分鐘內完成車輛偽裝。隨着號手就位的口令聲，發射架操作員迅速奔赴戰位，把東風26導彈發射升空。報道更指，相關演練在未來一至兩個月內會持續展開。

另外，官媒也介紹了火箭軍某團鐵路運輸連。據報道，中國逾14萬公里的鐵路網中，5公里鐵路線延伸至白山黑水間的一個山溝，鐵路運輸連1978年8月正是在該處成立。由於位置偏僻，官兵的信件、速遞均與連隊定期派車到鎮上領取。

該鐵路運輸連三分之二的官兵常年穿行在鐵路線上，最多試過同時執行18項任務，看似平淡無奇的列車，卻裝載着「國之重器」。該鐵路運輸連成立至今42年，已執行過1600多次鐵路押運任務，累計行程超過700萬公里。