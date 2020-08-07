特朗普簽令　禁與字節跳動及騰訊微信交易

美國總統特朗普進一步打壓中國科技企業，他周四（6日）以國家安全威脅為由簽署2項行政命令，禁止國內人士及企業45天後與TikTok母公司字節跳動及微信（WeChat）母公司騰訊交易。中國外交部批評美方濫用國家力量及無理打壓，字節跳動要求華府給予公正的對待，否則將訴諸美國法院。

特朗普引用《國際緊急經濟權利法》、《國家緊急法》及301條款，以解決美國信息通信技術供應鏈所受到的威脅為由，禁止屬美國司法管轄的任何人士或資產與字節跳動及騰訊交易，禁令下月20日生效。他日前為封殺TikTok劃下死線，要求對方下月15日前完成轉售予美企，否則當天起不准在美營運。

特朗普在行政命令表示，美方必須採取進取行動，對抗威脅國家安全的應用程式。他提到TikTok及微信帶來的私隱疑慮，指兩者自動收集大量用戶資訊，恐令中共獲取美國民眾的個人資料，而WeChat更收集訪美中國人的資料，令他們繼續受中共監視；又稱TikTok審查中共認為政治敏感的內容，包括香港示威。

惟行政命令沒有清楚定義「交易」，由於騰訊近年加強投資電子遊戲事業，例如分別擁有「英雄聯盟」及「堡壘之夜」兩個開發商100%及40%的股權，因此消息傳出後引起大批美國玩家恐慌。一名白宮官員其後澄清，行政命令只封殺涉及微信的交易；至於服務訪美華客的微信支付亦可能受波及。

美國參議院周四一致通過法案，禁止聯邦政府人員在政府提供的電子產品使用TikTok；眾議院上月亦通過類似法案，待兩院綜合法案的最終版本，再交由特朗普簽署成法。此外，加州及伊利諾伊州過去一年有20名青少年控告TikTok，未經同意收集他們的臉部特徵，這些案件現時合併為一宗集體訴訟案處理。

中國外交部發言人汪文斌周五（7日）表示，美方藉口國家安全頻繁濫用國家力量，無理打壓非美國企業，是赤裸裸的霸權行徑，中方堅決反對。他指「得道多助，失道寡助」，美方此舉只換來自身道德滑坡，國家形象受損及國際信任赤字。

字節跳動在聲明表示感到非常震驚，指特朗普此舉沒有遵循正常法律程序，強調TikTok從沒有與中國政府分享數據或應要求曾審查內容。聲明指該行政命令破壞全球對美國法治承諾的信任，公司將全力採取一切可行的措施，確保自身及用戶獲得公正的對待。騰訊發言人回應指，正研究行政命令以便徹底了解。

美國傳媒指行政命令不影響美國科企微軟收購TikTok在美國、加拿大、澳洲及新西蘭業務的談判；英國《金融時報》指微軟也探討一併收購TikTok在印度和歐洲業務的可能性。日本執政自民黨部分議員決定推動對TikTok採取限制措施，日媒引述消息指中方警告日本封殺TikTok將對雙邊關係產生「重大影響」。