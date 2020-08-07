不滿拍拖被阻　台女與男友合謀殺母二審維持原判

台灣高雄女子鄭裕燕因不滿母親阻止她與男友韓沅彬交往，於去年與韓合謀在大社果菜市場謀殺母親。法院一審判韓有期徒刑13年8個月、褫奪公民權利7年；鄭被判囚15年6個月，褫奪公民權利8年，兩人及後提出上訴。台灣高等法院高雄分院周四（6日）駁回上訴，決定維持一審原判，2人隨即還押，仍可上訴。

案情指當時20歲的韓沅彬和19歲女友鄭裕燕，不滿女友母親王女反對2人交往，透過Line密謀殺人。購買生果刀後，兩人在大社區果菜市場殺害王女。一審時橋頭地院合議庭認為韓因喜歡鄭才失去理智犯案，犯案後承認罪行、寫悔過書，並向王女家屬道歉。但韓因經濟能力不足未能就賠償與家屬達成和解，不過死者家屬到庭表示不希望判處韓死刑或無期徒刑，希望他能早日出獄貢獻社會，故輕判韓13年8個月徒刑。

至於鄭裕燕，一審法官認為她因不滿母親嚴格的管教模式，一時衝動教唆男友殺害母親。從Line對話紀錄看來，鄭有參與全盤計劃，屬於共犯。但鑑於鄭仍然年輕，以及考慮到鄭裕燕有輕度智能障礙，因此輕判有期徒刑15年，二審法官認為一審裁決合理，故維持執行原判。