玩耍期間忽遭男子持鋤頭襲擊　6歲女童爆頭命危

湖南婁底市婁星區仙女寨村一名6歲女童，周三（5日）與友人玩耍期間，忽遭一名男子持鋤頭襲擊。女童母親事後泣訴，女兒的「頭骨腦漿都被挖出來」，仍在醫院搶救當中。警方事後拘捕行兇男子，仍在調查其犯案動機。

網傳畫面可見，女童當時與友人在公園內玩耍，該男子突然持鋤頭狠狠地打向女童頭部；把女童擊倒在地後，男子再向其頭部連鋤4下，導致女童頭破血流，滿地鮮血。及後，男子走到一旁，跪在地上向天朝拜磕頭數次後離開。

女童母親張女士事後哭訴，女兒傷勢嚴重，送院搶救後，至今仍然危殆。她又指，他們一家與男子確實有親戚關係，也是鄰居，數年前父親曾與男子發生爭執，惟及後多年來未有交集。

該村一名周姓幹部表示，男子沒傷人前科，早年曾患精神病，去年3月至7月住過精神病院，但出院時已康復。惟有知情村民指出，行兇男子的行為時而正常，但「有時候精神狀態很癲」，在村內也沒有朋友。

另據當局通報，行兇男子已被警方拘捕，其妻子也已向女童家人賠償1萬元人民幣（約1.13萬港元），政府已為女童發起眾籌，希望解決醫療費問題。至於男子行兇時有否精神病，尚待專家鑑定，案件仍在調查當中。