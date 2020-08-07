沉迷網遊致無法畢業　男子出走6年終回家

青海西寧市男子鄭永全早年離家外出打工後，與家人失去聯繫；其家人多番尋找不果，憂心鄭誤墮傳銷集團陷阱，遂向內媒求助。事件經內媒報道後，竟出現「神逆轉」。失蹤6年的鄭男近日回到家鄉，坦白當年因沉迷網上遊戲無法畢業，自覺無顏面對父母而出外闖盪，直至看到報道後，才鼓起勇氣回家。

事緣於2014年7月，鄭永全完成大學課程後回家，其後又以「去西安某電子廠實習」為由離開。離家後，鄭曾與父親通電話報平安，然而電話卻被陌生女子接過並掛斷，其後鄭一直音信全無，其祖父母也先後離世。由於鄭失聯前的種種行徑，包括身上有傷、頻繁向家裏要錢、電話被陌生人掛斷等，父母擔心鄭被非法集團控制，遂向內媒求助，希望曝光事件。直至今年7月28日，鄭終回到西寧市，與家人團聚，他更在朋友圈發文稱︰「我的家鄉我回來了！」

對於過去6年的經歷，鄭男坦白，他大學時期因沉迷網絡遊戲，成績一落千丈，直至學期結束，仍有10多門課程不合格，無法畢業。他不想家人擔心，打算兼職賺錢補考，卻因此受傷，只好以生活費和培訓費為由向家裏要錢，平日在網吧留宿。然而他因遺失身份證和銀行卡，連補考機會都錯過，本想向父母認錯，又怯於面對家人，最終訛稱實習離家出走。

離家後，他未有即時找到工作，只好又住在網吧，並以網吧電話向父親報平安，至於該名截斷電話的陌生女子，其實是網吧管理員。後來，他在朋友介紹下到了西安，入職某保安公司，輾轉多地擔任保安至今，心想着「找份更體面的工作或者學習一門手藝，再回家認錯」。

直至今年7月27日晚上，他在網上搜索自己的名字時，意外發現內媒相關報道，得知祖父母已離世，且家人苦苦尋找自己。結果，他哭了一整個晚上，翌日上午終下定決心與家人聯繫。回家後，鄭發現家裏全變了樣，但親朋好友為慶祝他回來，都大肆慶祝。他坦言自己要重新開始，好好努力，不要再讓家裏傷心。