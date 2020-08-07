追捕贓車開槍誤殺少年　台警認罪向家屬道歉

台灣桃園市32歲警員劉政國4年前追捕贓車期間，開槍誤擊斃副駕駛座的16歲徐姓少年。案件一審時，法院依業務過失致死罪，輕判有期徒刑5個月，惟檢方不服上訴。案件周四（6日）在台灣的高等法院再開庭，劉當庭認罪並向家屬道歉，惟徐的父母哭訴劉男說謊掩飾殺人罪行，認為劉是近距離槍殺兒子，請求法院重判。案件將於本月27日宣判。

檢方指控，劉政國在2016年1月22日凌晨與2名同事巡邏期間，發現一輛失竊私家車，遂上前攔截駕車的田姓少年。田男起初假扮配合受檢，卻在警員下車後加速逃逸，警方隨即展開追截，成功攔停私家車。惟劉男下車後，私家車又再試圖逃走，劉遂向私家車開槍，子彈卻擊中徐男，因彈頭卡在腦中，雖經搶救仍不治。

案件在桃園地院一審時，劉政國被判5個月徒刑，可易科罰金15萬元新台幣（約4萬港元）。惟檢方認為判刑太輕，提出上訴。

高等法院周四召開言詞辯論庭，徐的父親因販毒而入獄，當天特意出庭陳述意見、徐母也到庭表示看法。劉向家屬道歉，其代表律師則認為一審判決量刑合適，希望法庭駁回上訴。惟檢察官認為，劉男使用警械不當，逾越必要程度，應加重判刑。徐的父母則指，劉沒誠意談和解，認罪只為減輕刑度，請求從重量刑。