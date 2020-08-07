SMA藥物內地價格高於外國？渤健中國︰未納醫保所致

美國生物科技巨企渤健生物（Biogen）旗下用於治療脊髓性肌萎縮症（SMA）的藥物「諾西那生鈉注射液」，近日因在內地的售價遠高於外國，引起輿論熱議。渤健中國周四（6日）解釋，該藥物目前在中國屬自費藥物，故價格相對較高。另國家醫保局也就事件回應，指該藥物目前在國內處於市場壟斷的情況，價格居高不下，已被納入醫保談判日程。

內地媒體近日報道稱，「諾西那生鈉注射液」在內地一針的價格高達70萬元人民幣（約79萬港元），而在澳洲只需41澳元（228港元），兩者差距極大。對同款藥物不同價格，渤健中國強調，藥品價格和藥品報銷後患者自付費用，是兩個完全不同的概念；在澳洲，該藥物已被納入藥品福利計劃，政府採購單支價格11萬澳元（約61萬港元），故患者自付費用僅需41澳元。惟該藥物目前在中國屬自費藥物，由患者全額支付。

對於醫保談判問題，渤健中國表示，根據國家相關規定，參加2019年國家醫保談判的藥品，必須是2018年12月31日前獲批的藥品，而諾西那生鈉注射液於2019年2月獲批，不符合參加2019年國家醫保談判的條件，因此並未參加2019年國家醫保談判。渤健中國強調，理解中國SMA患者群體的需要，渤健公司已向「SMA患者援助項目」援助藥物，該項目幫助SMA患者首年治療費用相比全自費節省約三分之二，其後每年費用亦可節省一半，截至目前，全國已有80多者患者在該項目下獲得藥物治療。