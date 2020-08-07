新冠肺炎：內地增37宗確診　北京再現本地個案

國家衞健委周五（7日）公布，內地新增37宗確診病例，其中27宗為本地個案，包括新疆26宗，北京1宗，其餘為境外輸入病例。截至目前，內地累計確診84,565宗，4634人病亡，現有確診病例843宗。

北京豐台區新發地市場聚集疫情累計確診335宗，截至周四（6日）在院病例全部清零。該市新增1宗大連市關聯病例，為上月27日大連市疫情關聯病例的家庭密切接觸者，在隔離觀察點的例行監測中發現核酸呈陽性，即檢出病毒，已入住地壇醫院隔離治療。

新疆維吾爾自治區衞健委指，新增的26宗本地個案及10名無症狀感染者，均來自烏魯木齊市，另有20人康復出院。截至周四，新疆現有確診病例643宗，128名無症狀感染者，尚有19,546人接受醫學觀察。

上海市衞健委公布，該市新增7宗境外輸入病例，均為中國籍人士，其中6人在菲律賓工作或生活，周三（5日）在菲律賓乘坐同一航班，同日抵達上海浦東國際機場；另一名患者則在阿聯酋生活，周一（3日）乘搭飛機抵達上海浦東國際機場。7人入境後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，經診斷為確診病例，目前轉至定點醫療機構救治，已追蹤同航班137名密切接觸者，均已落實集中隔離觀察。