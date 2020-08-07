黃河第3號洪水形成　長江漢口站退至警戒水位以下

中央氣象台周五（7日）清晨6時繼續發布暴雨黃色預警，預計上午8時起24小時內，山東東南部、河南西部和南部、四川盆地西部等地局部地區有大暴雨。長江幹流漢口站水位已退至警戒水位以下；黃河中游幹流潼關水文站周四（6日）晚出現每秒5060立方米的洪峰流量，黃河今年第3號洪水形成。

中央氣象台預計，西北地區東南部、黃淮、四川盆地西部和南部、雲南南部、西藏東南部等地的部分地區有大到暴雨，其中，山東東南部、河南西部和南部、四川盆地西部等地局部地區有大暴雨。上述部分地區伴有短時強降水，最大小時降雨量30至50毫米，局部地區可超過70毫米，有雷暴大風等強對流天氣。

長江幹流漢口站自上月7日起超警戒水位，持續超警32天，至周五凌晨2時退為27.29米，退至警戒水位27.30米以下。

水利部黃河水利委員會指，受近兩日的降雨影響，黃河中游幹流潼關水文站周四晚11時54分，出現每秒5,060立方的洪峰流量，黃河2020年第3號洪水形成。據中央氣象台預測，黃河中游流經的西安河南等地，周五、周六（8日）將有大雨到暴雨。